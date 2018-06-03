بعد فقدانها 6 من أبنائها.. والدة ضحايا حريق تبوك: بناتي ذهبن بأحلامهن

محمود البلوي(صدى):

كشفت والدة الضحايا الست الذين لاقوا حتفهم في حريق منزلهم بحي الزيتة يتبوك، تفاصيل جديدة عن الحادث المؤلم الذي بعد بينها وبين أبنائها، وعن أحلام بناتها قبل موتهن.

وأكدت والدة الضحايا أنها وقت نشوب الحريق في المنزل كانت في زيارة لوالدتها بالمنطقة الشرقية، وكان كل شيء على ما يرام عندما غادرت المنزل، ولكنها تفاجأت باتصال عدد من جاراتها عليها يستفسرن عما يحدث بمنزلها دون علمهم انها خارج المنزل.

وأوضحت أنها عند إبلاغهم انها خارج المنزل حاولن إخفاء الأمر عنها حتى لا تشهر بالقلق، لافته إلى أنها بعد اتصال الجارات شعرت بالقلق وبحدوث خطب ما لمنزلها، وبدأت بالاتصال على أبنائها ولكن لم يرد أحد ما زاد خوفها وقلقها.

وأضافت والدة الضحايا أن زوجها اتصل بها بعد ذلك، ناقلًا إليها الفاجعة الكبرى بفقدان 6 من أبنائها في حريق الشقة، وأنه لم يتمكن من إنقاذهم بل أنقذ طفلا واحدا فيما أصيبت بنتها رغد بحروق.

وأشارت الأم في حالة من البكاء والانهيار إلى أنهم كانوا بصدد الانتقال إلى منزل جديد يحمل أحلام أبنائها، حيث أن بناتها كنّ قد اخترن غرفهن وبدأن في التخطيط لحياتهن الجديدة، ولكن ذهبن بأحلامهن.

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