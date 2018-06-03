بعد فقدانها 6 من أبنائها.. والدة ضحايا حريق تبوك: بناتي ذهبن بأحلامهن
كشفت والدة الضحايا الست الذين لاقوا حتفهم في حريق منزلهم بحي الزيتة يتبوك، تفاصيل جديدة عن الحادث المؤلم الذي بعد بينها وبين أبنائها، وعن أحلام بناتها قبل موتهن.
وأكدت والدة الضحايا أنها وقت نشوب الحريق في المنزل كانت في زيارة لوالدتها بالمنطقة الشرقية، وكان كل شيء على ما يرام عندما غادرت المنزل، ولكنها تفاجأت باتصال عدد من جاراتها عليها يستفسرن عما يحدث بمنزلها دون علمهم انها خارج المنزل.
وأوضحت أنها عند إبلاغهم انها خارج المنزل حاولن إخفاء الأمر عنها حتى لا تشهر بالقلق، لافته إلى أنها بعد اتصال الجارات شعرت بالقلق وبحدوث خطب ما لمنزلها، وبدأت بالاتصال على أبنائها ولكن لم يرد أحد ما زاد خوفها وقلقها.
وأضافت والدة الضحايا أن زوجها اتصل بها بعد ذلك، ناقلًا إليها الفاجعة الكبرى بفقدان 6 من أبنائها في حريق الشقة، وأنه لم يتمكن من إنقاذهم بل أنقذ طفلا واحدا فيما أصيبت بنتها رغد بحروق.
وأشارت الأم في حالة من البكاء والانهيار إلى أنهم كانوا بصدد الانتقال إلى منزل جديد يحمل أحلام أبنائها، حيث أن بناتها كنّ قد اخترن غرفهن وبدأن في التخطيط لحياتهن الجديدة، ولكن ذهبن بأحلامهن.
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الجوهرة[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله .. الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة ويصبرك اختي 🙁
نهى[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوقف معها ويكون بعونها ويصبرها ياربب على ها البلوة
نوير[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصبرك على فراقهم ما في اغلى من الضنى لا حول ولا قوة الا بالله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3807 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصيبه وإبتلاء في نفس الوقت
لانملك الا الدعاء
الله يربط على قلبك ويعوضك خير -ويجعلك من الصابرين الذين يؤتون اجورهم بغير حساب-
ماجد 4114[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون ،، الله يرحمهم يارب ويصبركم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعوضك يصبرك. ويجعلهن لكما شفيعات انا لله وانا اليه راجعون
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3288 ] نشر منذ 1 ساعة
يابعد حالي حالها يالله تربط على قلبها وتعوضها وزوجها الخير وكن يالله لهم خير مُعين على ماابتليتهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم. ويعفر لهم .ويعوضك خير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17153 ] نشر منذ 27 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم جميعا و يصبر امهم وابوهم على مصابهم