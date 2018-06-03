تجنبي مشاكل النوم في رمضان بهذه الطرق

متابعات(صدى):

أكد خبراء الصحة ، أنه من الطبيعي أن تعاني من مشاكل واضطرابات في النوم، نتيجة التغيّر الكبير الذي يطرأ على جسمك بسبب الصوم خلال شهر رمضان المبارك.

لتفادي هذه المشاكل، ينصحك خبراء الصحة بضرورة تجنّب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم، مشددين على ضرورة عدم ممارسة أي نشاط رياضي قبل ساعة من النوم تقريباً.

ودعا الخبراء الى تجنب تناول الطعام 3 ساعات تقريباً قبل النوم.

ومن المهم جداً تفريغ ذهنك من التوتر والضغط من خلال ممارسة التمارين الرياضية خلال النهار ومحاولة الاسترخاء.

وشدد الخبراء أيضا على أهمية تجنب تناول اطعمة من شأنها ان تؤدي الى الارق في النوم خلال وجبة السحور.