التحالف والمقاومة يطهران اليمن.. مقتل 62 حوثيا واستهداف تعريزاتهم في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، استهداف مقاتلات التحالف العربي لتعزيزات مليشيا الحوثي الإيرانية كانت في طريقها من صنعاء للحديدة، قاطعة خط إمداداتهم.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية جراء الغارات المستهدفة لتعزيزاتهم، في استكمال لسلسلة الإنهيارات التي تعاني منها مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.

كما أشارت إلى مقتل 62 عنصر من مليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربي في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

وكان خبراء عسكريون أكدوا أن تحرير مدينة الحديدة بات محسومًا وفق المعايير العسكرية، وذلك في ظل الانتصارات المتلاحقة للجيش اليمني والمقاومة بإسناد من التحالف.

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