المقاومة الوطنية في اليمن: تحرير الحديدة سيكون درسا قاسيا للحوثيين

فهمى محمد(صدى):

تزامنا مع التقدم الذي تشهده الحديدة، وتلقي مليشيات الحوثي الإرهابية ضربات موجعة، وفرار عناصرها، أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية في اليمن ،العقيد الركن صادق الدويد، أن معركة تحرير الحديدة ستلقن الحوثيين درسا قاسيا في القتال.

ويأتي ذلك بعد تحطيم دفاعات الحوثي وانهيار تحصيناتها ومراكزها الدفاعية الرئيسية التي كانت تعول عليها في الساحل الغربي لليمن.

وأوضح الدويد أن أكثر من 93 حوثيا لقوا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك خلال مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية خلال الساعات الماضية، فيما تمكنت القوات من أسر العشرات من مسلحي الميليشيات وذلك بعد حصارهم في ساحات القتال إثر التقدم النوعي لقوات التحالف العربي والمقاومة باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وأشار إلى تقدم قوات التحالف والمقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها نحو الحديدة ومينائها لدحر المخطط الإرهابي في اليمن.