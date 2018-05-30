زيوت تقلل الصلع وتعيد كثافة الشعر
أوضحت إحدى الدراسات، أنه تدخل الزيوت الأساسية في مكونات منتجات للعناية بالشعر مثل الشامبو ومرطب الشعر، وهي تستخدم للتغلب على مشاكل صحية عديدة، ومنها الحد من تساقط الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس.
وكشفت إحدى الدراسات عن مجموعة من الزيوت الأساسية التي تحد من الصلع، وتحفّز نمو الشعر:
زيت الجوجوبا، وفقاً لإحدى الدراسات عند حلق الشعر بالموسى ووضع زيت الجوجوباً ينمو الشعر بكثافة وسرعة أكثر.
زيت النعناع، وجد أبحاث أن زيت النعناع أكثر فاعلية من زيت الجوجوبا في علاج تساقط الشعر والصلع، وأنه يساعد على استعادة كثافة الشعر بعد ترققه لأنه يغذي فروة الرأس ويحسن من تدفق الدم إليها.
زيوت أخرى، هناك أدلة على أن وضع زيوت: البابونج، أو المريمية، أو الروزماري على فروة الرأس يحفّز نمو الشعر، ويعيد كثافته.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29049 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب زين
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9922 ] نشر منذ 1 ساعة
خيال وعشق الشعر الكثيف.. ♡
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9139 ] نشر منذ 1 ساعة
زين نشتريها☺😁
عاشقةً وكفى.[ عدد التعليقات: 5642 ] نشر منذ 25 دقيقة
زيت النعنااع له فوائد لا تعد ولا تحصى للشعر والبشرة للشعر يرطبه ويخفف من القشرة وحكتها ويساعد البصيلات تتنفس وللبشرة كمان معقم لكن بحذر استخدامه لأن فيه خطورة ان زاد وكثر