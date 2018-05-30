زيوت تقلل الصلع وتعيد كثافة الشعر

نورة الشهري(صدى):

أوضحت إحدى الدراسات، أنه تدخل الزيوت الأساسية في مكونات منتجات للعناية بالشعر مثل الشامبو ومرطب الشعر، وهي تستخدم للتغلب على مشاكل صحية عديدة، ومنها الحد من تساقط الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس.

وكشفت إحدى الدراسات عن مجموعة من الزيوت الأساسية التي تحد من الصلع، وتحفّز نمو الشعر:

زيت الجوجوبا، وفقاً لإحدى الدراسات عند حلق الشعر بالموسى ووضع زيت الجوجوباً ينمو الشعر بكثافة وسرعة أكثر.

زيت النعناع، وجد أبحاث أن زيت النعناع أكثر فاعلية من زيت الجوجوبا في علاج تساقط الشعر والصلع، وأنه يساعد على استعادة كثافة الشعر بعد ترققه لأنه يغذي فروة الرأس ويحسن من تدفق الدم إليها.

زيوت أخرى، هناك أدلة على أن وضع زيوت: البابونج، أو المريمية، أو الروزماري على فروة الرأس يحفّز نمو الشعر، ويعيد كثافته.