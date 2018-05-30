” الكهرباء ” تتخذ إجراءات جديدة لصالح مُلاك العقارات

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن توجه الشركة السعودية للكهرباء إلى اعتماد مبدأ المستفيد من الخدمة ” المستأجرين” ، وليس المالك ، إذ سيتم تسجيل حساب خاص بالعداد لكل مستأجر عقار.

وأوضحت المصادر أنه سيكون على المستفيد دفع مبلغ ” تأمين استهلاك ” بحسب فئة وسعة العدادات، تبدأ تقريبًا من 500 ريال، ليتم الاستقطاع منه في حال تأخر السداد.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على حقوق الملاك، الذين يتكبدون خسائر بمئات الملايين من الريالات، بسبب خروج المستأجرين وعليهم مديونيات لفواتير الكهرباء، إذ عليهم تسديدها نيابة عن المستأجرين المتلاعبين.

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