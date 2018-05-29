” الكهرباء ” توضح شرط عدم فصل التيار عن العدادات التي عليها مبالغ غير مسددة

علي القحطاني (صدى):

قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بعدم فصل التيار الكهربائي عن العدادات التي توجد عليها مبالغ غير مسددة لعدة أشهر، وذلك في حالة عدم تحديث المستفيد للمعلومات الخاصة به على العداد.

كانت الهيئة في وقت سابق قد أعلنت عن الحالات التي لا يحق لمزود الخدمة الكهربائية فصل الخدمة تحت أي سبب كان، ومنها مواعيد اختبار طلاب المدارس، خلال شهر رمضان المبارك، بعد الساعة الـ12 ظهرا، وخارج أوقات الدوام الرسمي، وفي حال كان هناك أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين للكهرباء.