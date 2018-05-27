الشهري: انسحاب الحوثي ” خدعة “

فهمى محمد(صدى):

علق المحلل السياسي حمدان الشهري، اليوم الأحد، على إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية جاهزيتهم لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

وحذر الشهري من الأمر قائلا : ” لا يجب أن تمر علينا خدعة الحوثي، هو يناور ليطلب وقف التقدم من قبل قوات التحالف والدخول في مفاوضات كاذبة ” .

وتابع : ” هناك تحركات دولية لإنقاذه، من السهل أن نعرفهم فهم من رفض العقوبات على طهران ورفض إلغاء الإتفاق النووي معها.

كانت الأمم المتحدة قد تلقت رسائل من جانب الميلشيات الإرهابية تؤكد فيها أنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

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