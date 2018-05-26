بعد انهيار صفوفهم.. الحوثيون يسلمون أسلحتهم وجاهزين للانسحاب

فهمي محمد(صدى):

يبدو أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها إيران انعكست بشكل كبير على ميلشياتها الإرهابية في اليمن ؛ بالتزامن مع جهود التحالف العربي والجيش اليمني والمقاومة اليمنية التي ضيقت الخناق على الحوثيين.

وفي ترجمة لهزيمة الحوثيين وضعفهم وانهيار صفوفهم تلقت الأمم المتحدة رسائل من جانب الميلشيات الإرهابية تؤكد فيها أنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

وجاءت التصريحات على لسان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في حواره لـ ” الحدث ” ؛ حيث أضاف: الحوثيون باتوا في وضع صعب، و قبلوا التعاطي مع مقترحات المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وتابع ” اليماني ” : ” الحل الوحيد للنزاع في اليمن يكمن في أن يقبل الحوثيون بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وكافة الصواريخ للحكومة، لا يمكن أن نقبل ببقاء هذه الصواريخ بيد الحوثيين ”

وفي هذا السياق دشن المغردون عبر منصة ” تويتر ” وسم ” الحوثي يوافق تسليم سلاحه ” ، الذي شهد مطالب كبيرة من اليمنين بالتأكد من نوايا الحوثي موضحين أن دينهم هو الكذب حسبما ذكروا.

حيث قال أحد المغردين: ” اعتدنا ان دينهم الكذب وانهم يراوغون كثيرا وليس لهم عهد ولا ذمة ونخشى انها لغرض التقاط الانفاس لاسيما وانهم يواجهون تقدم قوات المقاومة الجنوبية في كثير من الجبهات “.

وأضاف أخر: ” بعد هذا التقدم والتضحيات انا مواطن ، وكنا نتمنا هذا الكلام في الأيام الماضية التحالف قرر تحرير اليمن وبعد ما الحوثي شاف الأمر جدي استسلم … لا سلم مع من دمر الشعب وجعل اليمن ساحة حرب “.