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بالفيديو..الهاجري يرد على حقيقة جنسيته القطرية ومحاوله تنظيم الحمدين استمالته

بالفيديو..الهاجري يرد على حقيقة جنسيته القطرية ومحاوله تنظيم الحمدين استمالته
علي القحطاني (صدى):

أوضح شاعر العرب سلطان الهاجري، حقيقة جنسيته القطرية ومحاوله تنظيم الحمدين استمالته بعد قطع العلاقات مع قطر.

وقال الهاجري خلال استضافته فى الحلقة العاشرة لبرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” أنا ماعندي وطن إلا السعودية ولا وطن إلا وطن ابوي وجدي، ولا عندي ولاة أمر إلا الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد محمد بن سلمان “.

وتابع : ” البطاقة وجواز السفر يا تميم بن حمد ما وراها نافعه خليها عندك “.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين

ونعم ياخو رفعه
والله انك كفو

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

ونعم ياخو رفعه
والله انك كفو

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين

ونعم ياخو رفعه
والله انك كفو

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