بالفيديو..الهاجري يرد على حقيقة جنسيته القطرية ومحاوله تنظيم الحمدين استمالته
أوضح شاعر العرب سلطان الهاجري، حقيقة جنسيته القطرية ومحاوله تنظيم الحمدين استمالته بعد قطع العلاقات مع قطر.
وقال الهاجري خلال استضافته فى الحلقة العاشرة لبرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” أنا ماعندي وطن إلا السعودية ولا وطن إلا وطن ابوي وجدي، ولا عندي ولاة أمر إلا الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد محمد بن سلمان “.
وتابع : ” البطاقة وجواز السفر يا تميم بن حمد ما وراها نافعه خليها عندك “.
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#سلطان_الهاجري_في_مجموعه_انسان
شاعر العرب #سلطان_الهاجري يرد على حقيقة جنسيته القطرية ومحاوله #تنظيم_الحمدين استمالته بعد #قطع_العلاقات_مع_قطر @sultanbnwassam @Ali_Alalyani #مجموعة_إنسان #سلطان_الهاجري_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/95G1vnKZyD
— سعيد الاحبابي 🇦🇪 (@qc_55) ٢٧ مايو ٢٠١٨
الابهاوي[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم ياخو رفعه
والله انك كفو
الابهاوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم ياخو رفعه
والله انك كفو
الابهاوي[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم ياخو رفعه
والله انك كفو