بالفيديو.. ” الهاجري ” مثلى الأعلي مطلق الثبيتى
قال الشاعر ” سلطان الهاجري ” ، إنه يهوي شعر المحاورة والذي كان إحدى هواياته، وأبتدي فى رواية الشعر عام 1986، بدولة الكويت وذلك لإهتمامها بالشعر والموروث الشعبي فى هذا الوقت.
وأضاف ” الهاجري ” ، خلال استضافته فى الحلقة العاشرة لبرنامج ” مجموعة إنسان ” ، الإعلامي ” علي العلياني ” ، اليوم السبت، أنه اتجه للشعر النظمي بعد عام 95 وذلك لحدوث طفرة كبيرة في الشعر النظمي بدولة الكويت فى الصحافة سواء في ” المجالات أو الصحف ” .
وأوضح ” الهاجري ” ، أن مثله الأعلي بالنسبة لشعراء المحاورة هو الشاعر ” مطلق الثبيتي ” ، وإنه لم يركز في بداية حياته الشعرية علي شعر النظم .
سلطان الهاجري :أنا مثلي الأعلي مطلق الثبيتي#مجموعة_إنسان #سلطان_الهاجري_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/Xe41xAqewd
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 26, 2018
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