بالفيديو.. ” الهاجري ” مثلى الأعلي مطلق الثبيتى

اميرة خالد(صدى):

قال الشاعر ” سلطان الهاجري ” ، إنه يهوي شعر المحاورة والذي كان إحدى هواياته، وأبتدي فى رواية الشعر عام 1986، بدولة الكويت وذلك لإهتمامها بالشعر والموروث الشعبي فى هذا الوقت.

وأضاف ” الهاجري ” ، خلال استضافته فى الحلقة العاشرة لبرنامج ” مجموعة إنسان ” ، الإعلامي ” علي العلياني ” ، اليوم السبت، أنه اتجه للشعر النظمي بعد عام 95 وذلك لحدوث طفرة كبيرة في الشعر النظمي بدولة الكويت فى الصحافة سواء في ” المجالات أو الصحف ” .

وأوضح ” الهاجري ” ، أن مثله الأعلي بالنسبة لشعراء المحاورة هو الشاعر ” مطلق الثبيتي ” ، وإنه لم يركز في بداية حياته الشعرية علي شعر النظم .