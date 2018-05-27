بالصور.. صيني يهدي حبيبته 334 ألف يوان في باقة نقود بمناسبة عيد ميلادها

بكين(صدى):

أثار شاب صيني ثري ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب مفاجأته لحبيبته بباقة مليئة بمبلغ ضخم من النقود بدلا من الزهور بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

وأٌقيم الحفل في قاعة لكبار الشخصيات في الطابق الحادي والستين من فندق في تشونجتشينج ، وظهرت سيدة ترتدي ثوبا براقا وتحمل باقة من الأوراق النقدية بالإضافة إلى باقات أخرى مكونة من أوراق نقدية بقيمة 100 يوان مصنوعة كزهور.

حيث قدم الشاب لحبيبته 334.400 يوان، أي 937365 جنيها مصريا، نقدا كهدية لعيد ميلادها، وبحسب ما ورد استغرق 7 موظفين يعملون في محل بيع زهور 10 ساعات لإعداد الباقات والديكورات.