” فيتفا ” يريد الرحيل من النادي الأهلي
كشفت تقارير صحفية عن عدم رغبة اللاعب اليوناني “ إيوانيس فيتفاتزيديس ” العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، بل ودخوله في مفاوضات جادة من أجل العودة لصفوف نادي أولمبياكوس اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعود سبب الرفض لتأخر النادي الأهلي في سداد المستحقات المالية للاعب طيلة الأشهر الماضية، وكذلك لرغبته في العودة للعب في اليونان مرة أخرى.
ويُذكر أن ” فيتفا ” لايشعر بارتياح في اللعب بمركز الجناح الهجومي بالنادي الأهلي، ويريد أن يرتدي قميص ” أولمبياكوس ” ناديه السابق من جديد، واللعب في مركز صانع الألعاب.
لولو[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 49 دقيقة
اصلا وش جابك فريق هايس مثل هذا لا دوري ولا كاس ولا محلي ولا عالمي بس فشخ لهيئة وفلوس واخرتها صائمين ههههههههههههه
طلال[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 47 دقيقة
نحتاجه قدام السد🙂
ماجد[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 47 دقيقة
آه يازمن الاهلي يسير فيه هذا الله يرحم ايام امر وأمر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 46 دقيقة
كيف الاهلي لا يقف على لاعب
راح أسامة انضرب
يغيب فيتفا يموت الفريق
هذه حقائق ما ضيعكم الا هالشعارات والمصطلحات وتبغون تفرحون
ماجد[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 46 دقيقة
اما متلاعب اللاعب الاكثر انضباطاً فالفريق ونجمه الأبرز فالملعب متلاعب!!!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 45 دقيقة
نجمه الأبرز راح يفرطوا فيه ليتهم يشوفون الأهلي لما يغيب فيتفا
الأهلي بنفس عقلية النصر لما فرط في التون نفس العقلية الغبية عشان كذا الفريقين فاشلين وأفراحهم محدودة ونادرة ومصيرهم دائما الفشل
ليتهم يحاسبون باقي الفريق زي ما يحاسبون فيتفا فيتفا الوحيد اللي يجعل للأهلي هيبة
ماجد[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 44 دقيقة
ماهو معقول فريق يفرط في نجمه الأول فيتفا عشان كم سمسارماهو
حسين مودل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 33 دقيقة
اصلا وش جابك فريق هايس مثل هذا لا دوري ولا كاس ولا محلي ولا عالمي بس فشخ لهيئة وفلوس واخرتها صائمين ههههههههههههه