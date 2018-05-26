” فيتفا ” يريد الرحيل من النادي الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن عدم رغبة اللاعب اليوناني “ إيوانيس فيتفاتزيديس ” العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، بل ودخوله في مفاوضات جادة من أجل العودة لصفوف نادي أولمبياكوس اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعود سبب الرفض لتأخر النادي الأهلي في سداد المستحقات المالية للاعب طيلة الأشهر الماضية، وكذلك لرغبته في العودة للعب في اليونان مرة أخرى.

ويُذكر أن ” فيتفا ” لايشعر بارتياح في اللعب بمركز الجناح الهجومي بالنادي الأهلي، ويريد أن يرتدي قميص ” أولمبياكوس ” ناديه السابق من جديد، واللعب في مركز صانع الألعاب.