إعصار مكونو يتسبب في إخلاء سكان ” الخرخير “

نايف السالم(صدى):

وجه وكيل محافظة شرورة بنجران عامر الصيعري، بضرورة إخلاء محافظة الخرخير من ساكنيها؛ حفاظًا على أرواحهم من أي تبعات لإعصار ” مكونو “.

وطالب ” الصيعري ” المواطنين والمقيمين بالمحافظة بمغادرة منازلهم، مشيرً إلى أنه ستم إسكانهم في شقق مفروشة إلى أن تزول أي أخطار محتملة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، أن يتحول إعصار مكونو الذي يضرب عمان إلى عاصفة مدارية تتأثر بها أجزاء من المملكة، اعتبارًا من فجر يوم السبت إلى الثلاثاء.

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