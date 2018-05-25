الأرصاد: إعصار مكونو سيتحول إلى عاصفة مدارية تتأثر بها نجران والشرقية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يتحول إعصار مكونو إلى عاصفة مدارية تتأثر بها أجزاء من المملكة، اعتبارًا من فجر يوم السبت إلى الثلاثاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية ” صحراء الربع الخالي ” والأجزاء الشرقية من نجران ” الخرخير ” ، ستتأثران بالأمطار الغزيرة التي ستؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 75كم/س، وهي مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة، الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة.