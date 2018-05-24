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الزعاق: اعصار ماكونو في بحر العرب سيتحول إلى عاصفة مدارية

الزعاق: اعصار ماكونو في بحر العرب سيتحول إلى عاصفة مدارية
عادل الحربي(صدى):

توقع خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، اليوم الخميس، أن يتحول إعصار ماكونو في بحر العرب إلى عاصفة مدارية وذلك بعد يومين؛ حيث سيبدأ الأعصار من السبت إلى الثلاثاء.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من المتوقع أن يتحول اعصار ماكونو في بحر العرب إلى عاصفة مدارية بعد يومين ويتمثل ذلك على شكل سحب ماطرة على جنوب شرق السعودية ناحية الربع الخالي و الخرخير وشرورة، مصحوبة برياح نهضة جدا من يوم السبت “.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47557 ] نشر منذ 19 دقيقة

اللهم اطعمنا من خيرها وجنب عنا شرها .. آمين ,,

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