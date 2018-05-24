بالفيديو.. تفاصيل إعصار ” ميكونو ” والمناطق المتأثرة في المملكة

واس(صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني خبير المناخ والفلك، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول إعصار ” ميكونو ” الذي سيضرب عمان واليمن من السبت حتى الثلاثاء، ويصل تأثيره للمملكة.

وقال ” الحصيني ” لـ ” الإخبارية ” ، إن العاصفة تحولت إلى إعصار مع راتفاع وتيرة الرياح؛ لذلك من المتوقع أن ينتقل الإعصار من الدرجة الأولى إلى الثانية، مطالبًا بالدعاء إلى عمان واليمن بالمرور من هذا الإعصار بسلام؛ حيث توقع أن تأثير الإعصار سيكون قوي جدًا.

وأوضح ” الحصيني ” أن الإعصار بمجرد دخوله شبه الجزيرة العربية سيتحول إلى عاصفة مدارية يغلب عليها الأمطار أكثر من الرياح.

وعن المناطق التي ستتأثر بالعاصفة قال : ” هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا على الشرقية ونجران جراء ” ميكونو ” ؛ لذلك طالب الحصيني بالاستعداد للأمطار بالاحتياطات اللازمة.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية في المملكة هي التي ستتأثر ، إلا أنه سيكون هناك تاثير غير مباشر على الأجزاء الداخلية كالرياض والمنطقة الغربية ؛ حيث ستشهد رطوبة جراء العاصفة.