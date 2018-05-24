” ترامب ” يعلن إلغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلغاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي كان من المقرر عقدها الشهر المقبل في سنغافورة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، الأسبوع الماضي احتمالية إلغاء القمة من جانبها إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي البلاد عن الأسلحة النووية من جانب واحد، وهو القرار الذي سبقه فيه الرئيس ترامب.

يُذكر أنه كان قد تم تحديد موعد القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية في 12 يونيو المقبل على أن تتبعها قمة أخرى بين كوريا الشمالية والجنوبية.