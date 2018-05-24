قاتل والده بالقصيم يستمر في الإنكار ويتسبب في وقف دفن الجثمان

سالم المطيري(صدى):

في آخر التطورات بشأن واقعة قتل مواطن سبعيني على يد ابنه بالقصيم، أوضحت مصادر أن المتهم خبأ السلاح المستخدم في الجريمة رافضًا الاعتراف.

وتسبب إنكار القاتل للجريمة في تأجيل دفن جثمان الأب حتى الآن، على الرغم من شهادة أخيه على الواقعة وقت حدوثها، لكن قرار الدفن مازال مرهونا بأعتراف الجاني.

يذكر أن أرجاء القصيم قد اهتزت بجريمة قتل شاب مدمن للمخدرات لوالده ، عقب خروجه من أحد المساجد بالشماسية، بعد أداءه صلاة الفجر باليوم السادس من رمضان.

القصيم

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