تفاصيل جديدة عن قاتل أبيه في القصيم

سالم المطيرى(صدى):

على خلفية الجريمة التي اهتزت لها أركان القصيم، إثر قتل شاب لوالده أثناء خروجه من أحد المساجد بالشماسية، تبين أن الأب المغدور به كان قد تدخل قبل شهرين لإغلاق ملف قضية اعتداء ابنه العاق على أخيه بالضرب.

وأوضحت مصادر أن الأب ذهب بنفسه إلى مركز الشرطة وتنازل عن القضية وأخرج ابنه مدمن المخدرات من السجن.

وتبين أن القاتل كان يحظى بمعاملة خاصة من والده، و لم يبخل عليه أبدًا حتى أنه أجرى له قبل فترة وجيزة عملية تكميم ساعدته في التخلص من وزنه الزائد حتى بات نحيفًا جدًا.

يذكر أن الجهات الأمنية تحفظت على الابن القاتل، فيما لا تزال جثة الأب في المستشفى حتى انتهاء الإجراءات اللازمة.

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