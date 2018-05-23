الصمعاني: لا إجازة للقضاة خلال العيدين والعمل في 40 محكمة عامة وجزائية

علي القحطاني(صدى):

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس فضيلة الشيخ سلمان بن محمد النشوان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بأن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قراره بتكليف (44) قاضياً مع معاونيهم من الطاقم الإداري المساند للعمل خلال إجازة عيدي الفطر والأضحى لهذا العام 1439هـ في (40) محكمة عامة وجزائية.

وأضاف النشوان أن القرار يتضمن تكليف (15) قاضياَ من قضاة التنفيذ في (12) محكمة تنفيذ في مختلف مناطق المملكة، حيث ستعمل هذه المحاكم طوال فترتي الإجازتين للعيدين وذلك بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلب النظر السريع .

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء بأن المحاكم العاملة في إجازة العيد هي على النحو الآتي:

المحاكم الجزائية في كل من: ( الرياض، مكة المكرمة، الـمديــنـة الـمـنـورة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة الباحة، حائل، الأحساء، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج ) .

والمحاكم العامة في كل من: (الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفرالباطن، ضباء، عرعر، رفحاء، القريات، محايل عسير) .

ومحاكم التنفيذ في كل من: ( الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الـدمام، بـريـدة، جازان،سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك) .