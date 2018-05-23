السجن 15 عامًا وغرامات تصل لـ 3ملايين ريال عقوبة التحرش

علي القحطاني (صدى):

تزامنًا مع انتظار إقرار نظام مكافحة التحرش، كشفت مصادر عن مسودة النظام التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن المسودة تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ونص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

كما ألزم النظام وزارة الداخلية بالتوعية من خلال برامج مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة، بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.

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