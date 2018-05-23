السجن 15 عامًا وغرامات تصل لـ 3ملايين ريال عقوبة التحرش
تزامنًا مع انتظار إقرار نظام مكافحة التحرش، كشفت مصادر عن مسودة النظام التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة.
وأوضحت المصادر أن المسودة تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ونص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.
كما ألزم النظام وزارة الداخلية بالتوعية من خلال برامج مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة، بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
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عبدالله[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز جدا. يعني اللي مو متربي يربيه السجن.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2529 ] نشر منذ 39 دقيقة
سلمت ايديكم وسدد الله خطاكم , كذى اللي كانو يعتقدون ان الامور ستكون سائبة وانهم سيأخذون راحتهم ويمارسو هوايتهم المفضلة بالتحرش ويعدون العدة لحفلة تطفيش وترويع بيعلمو الان ان الامر جدي ولا مزاح فيه . ومن ترغب في قيادة سيارة فلتحرص على تركيب كمرة خاصة داخل السيارة تسجل كل شاردة وواردة حولها زيادة في الحيطة والحذر لتكون ادلة دامغة ضد من تسول له نفسه التعدي عليهن باي شكل من الاشكال