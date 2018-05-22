” الشورى ” يرفض وصف قانون مكافحة التحرش بـ ” المتعثر “

عادل الحربي (صدى):

أعلن مجلس الشورى رفضه لما تم تداوله بشأن تعثره في مناقشة قانون مكافحة التحرش، مؤكدًا أن الأمر متمثل في التريث، وأن الموضوع يأخذ حيزًا هامًا ضمن جهود المجلس.

وقال المتحدث لمجلس الشورى محمد المهنا، إن عدد من أعضاء المجلس بادروا باقتراح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، وأنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس بسبب ورود موضوع يتعلق بالابتزاز من جهات عليا إلى المجلس.

وأكد أنهم بانتظار صدور توجيه وزارة الداخلية لإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش، قائلا: ” ما أوجب التريث في مناقشة ما لدى المجلس إلى حين ورود مشروع النظام المعد من قبل وزارة الداخلية “.

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