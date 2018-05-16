علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع تعثره تحت قبة مجلس الشورى، قالت مصادر محلية إنه تم وضع اللمسات الأخيرة لقانون مكافحة التحرش من قبل اللجنة المشكلة من جهات حكومية لدراسته.

وكانت عضو مجلس الشورى مستورة الشمري،قد أوضحت أنهم في انتظار صدور نظام مكافحة التحرش قبل موعد قيادة المرأة للسيارة، في تاريخ 10-10-1439هـ موضحة أنه سيتم الإعلان عن الموعد قريبا.

ويرى مراقبون أن قانون مكافحة التحرش يسير على خطى قرار قيادة المرأة ، فبعد تعثر ملف قيادة المرأة للسيارة لأعوام تحت قبة المجلس، نفذ في النهاية بأمر سامي.