رامون دياز مدرباً للاتحاد في الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف بن ناصر المقيرن، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن التعاقد مع دياز جاء بعد المفاضلة بين عدد من الملفات لمدربين يمثلون مختلف المدارس التدريبية في العالم.

وستكون أول مباراة رسمية بقيادة دياز كمدرب للاتحاد أمام فريقه السابق الهلال على كأس السوبر.

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