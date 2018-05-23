رامون دياز مدرباً للاتحاد في الموسم المقبل
تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف بن ناصر المقيرن، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن التعاقد مع دياز جاء بعد المفاضلة بين عدد من الملفات لمدربين يمثلون مختلف المدارس التدريبية في العالم.
وستكون أول مباراة رسمية بقيادة دياز كمدرب للاتحاد أمام فريقه السابق الهلال على كأس السوبر.
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ابو غالب[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 2 ساعتين
احترنا معكم مين نصدق سمعنا قبل عدة ايام ان رامون دياز سوف يدرب الاهلي المصري وقبلها سمعنا انه سوف يدرب احد الاندية الامارتية وسمعنا ايضا انه سوف يعود لتدريب الهلال مجددا بشروط هلالية واخيرا سمعنا انه سوف يدرب الاتحاد الموسم المقبل رسونا اين الحقيقة
ابو مشاري[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
اهلا بك مدربا للنمور،،،،
النمور قادمون وبقوة الموسم المقبل لافتراس الخصوم
بمدرب داهية وعناصر جديدة جيدة وجمهور موثر في الملعب
ينتج عنة انتصارات وبطولات باذن الله
يارب وفق الاتحاد فوق كل ارض..وتحت كل سماء
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 1 ساعة
ما راح ينجح بصراحه مع الاتحاد
السبب ان الاتحاد طريقة لعب دياز تحتاج الى لاعبين اصحاب مهارة بالوسط ولا تستجعل في التسجيل ويهتم كثير بالاحتفاظ بالكورة كثير
ابو مشاري[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
جمهورك الروح اه يا الإتي
جمهورك الروح واسمك معتلي القمة
جمهورك الروح
يا الاتحادي بعذرك لو تباهي به
جمهورك الروح
نادينا نحسد عليه ومحبته نعمه
عميد وماخذ من التاريخ ترحيبه
ناره توهج في ليل المجد والهمة .. أصفر وأسود
لونين خلت جميع الخلق تحكي به .. أصفر وأسود
أصفرر وأسود اذا التاريخ له كلمه
بيكون للإتحاد العز والهيبة
جمهورك الروح يا الإتي
جمهورك الروح يا الإتي
اليوم جمهورك اللي صرت في دمه .. جدة وبحرها
ردد يعيش العميد ومين يهلي به .. جده وبحرها
جدة وبحرها وكل الناس ملتمه
والفوز للإتحاد نجيبه نجيبه
جمهورك الروح يا الإتي
جمهورك الروح يا الإتي
اوه يا الاتي اووه يا الاتي
جمهورك الروح يا الإتي
جمهورك الروح اوه الإتي
أصفر وأسود اووه يا الإتي
جدة وبحرها أوهه يا اللإتي