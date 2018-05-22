المقيرن يكشف تفاصيل جديدة حول رحيل سييرا.. ويؤكد: الاتحاد لا يساوم

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس نادي الاتحاد الجديد نواف المقيرن، على رحيل المدرب التشيلي خوسيه سييرا عن تدريب الفريق بعد صرف كافة مستحقاته المالية، كاشفًا تفاصيل المفاوضات معه.

وأكد ” المقيرن ” في تصريحات لقناة ” KSA Sports “، أنه فؤجيء برفض المدرب التشيلي لتجديد عقده مع العميد، خاصة وأنه تمت الموافقة على جميع طلباته للبقاء مع النادي، قائلًا ” سييرا صدمنا برفض تجديد عقده مع النادي “.

وأوضح أن سييرا كان يماطل في التجديد بالرغم من وضعه استراتيجية الموسم المقبل مع الإدارة القديمة قبل رحيله بـ10 أيام، قائلًا ” ما حدث أننا كلما جلسنا معه لحسم تجديد عقده، كان يماطل ويطالبنا بالصبر لما بعد نهائي كأس الملك، وخلال تلك الفترة كان يلمح إلى رحيله من خلال تصريحاته الإعلامية “.

وأضاف ” المقيرن ” أنه تم مطالبته بالتجديد بعد المباراة لكنه تحجج برغبته في إمضاء أسبوع راحة مع عائلته، وبعدها قال ” أعطني حقوقي ومكافأتي كاملة حتى أوقّع “، وبالفعل تم تحويل كامل مستحقاته الأحد الماضي ولكن بعدها جاء قراره بالرفض.

وقال ” سييرا لم يفكر من الأساس في البقاء، ولو فكر قليلًا واتخذ قرار التجديد لكنت أعطيته كل ما يطلبه، لكنه لم يرد ذلك، فالاتحاد نادٍ كبير وهو من يخرج اللاعبين والمدربين، وسبق أن حققنا دوري أبطال آسيا بدون مدرب، ولا أحد يساوم الاتحاد، وهو الآن بعثر أوراقنا بدون سبب، لكننا نعد جمهورنا بأن نبذل كل ما في وسعنا من أجل النادي “.

كما أشار ” المقيرن ” إلى أنه بعد وصول خبر رفض سييرا للتجديد من خلال وكيل أعماله، تم البدء في فتح قنوات اتصال مع أكثر من مدرب على وجه السرعة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة الاختيار الأنسب.