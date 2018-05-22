بعد نشر معاناة مصلي جامع ذنباء بـ ” صدى ” كهرباء أضم تتجاوب

حامد العمري(صدى):

تجاوبت شركة الكهرباء بأضم مع معاناة مصلي جامع ذنباء بمركز حقال بمحافظة أضم ، وجاء التجاوب بعد نشر ” صدى ” معاناتهم .

هذا وقد رفع ” صالح بن سعد ” إمام الجامع شكره وتقديره ” لصدى ” معللا أن تكرار المواعيد الغير مجدية ، جعله يلجأ للصحيفة والتي بادرت بنشر الشكوى ليتم النظر وبجدية لإصلاح الخلل هذا المساء.

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