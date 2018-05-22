بعد نشر معاناة مصلي جامع ذنباء بـ ” صدى ” كهرباء أضم تتجاوب
تجاوبت شركة الكهرباء بأضم مع معاناة مصلي جامع ذنباء بمركز حقال بمحافظة أضم ، وجاء التجاوب بعد نشر ” صدى ” معاناتهم .
هذا وقد رفع ” صالح بن سعد ” إمام الجامع شكره وتقديره ” لصدى ” معللا أن تكرار المواعيد الغير مجدية ، جعله يلجأ للصحيفة والتي بادرت بنشر الشكوى ليتم النظر وبجدية لإصلاح الخلل هذا المساء.
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فهد[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم ويعطيكم العافية وتكونون صوت المواطن دائما.. ومبارك لحل الازمة
فيصل[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه هي الرسالة السامية للاعلام اللي يوفقكم وتصيرون في تقدم دائما
نوير[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين
تهانينا لحل الازمة ويارب ما يعودها عليكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47472 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على التجاوب على شكوى الاجواد ,,
,, انا علقت على الخبر وقلت ( صوتك وصل وابشر باالفرج ) ,,
,, شكراً صحيفتنا ( صدى ) الموقره ..
تركي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للصحيفة والكاتب الذي تناول الموضوع وساعد في حل الازمة وتوصيل صوت امام الجامع للمسئولين
رمضان مبارك[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم في هذا الشهر الفضيل وفقهم واكتب أجرهم جميعا
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1303 ] نشر منذ 1 ساعة
شكراً لصحيفتنا ( صدى ) الموقره في توصيل صوت امام الجامع للمسئولين وحل الازمة
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فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
الشكر مقدم لصحيفه صدى
وشكراً لمحرر الكاتب
الله يوفقكم لتوصيل صوت المواطن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28831 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله من قبل ومن بعد
وشكرا لصحيفة صدى. والشكر مو صول لشركة الكهرباء
بالتوفيق للجميع يا رب
عبدالله[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 45 دقيقة
لازم ماتمشون الأبعد صدى
شكرا صدى
شكرا صدى
شكرا صدى
صوت المواطن