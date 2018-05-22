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  3. بعد نشر معاناة مصلي جامع ذنباء بـ ” صدى ” كهرباء أضم تتجاوب

بعد نشر معاناة مصلي جامع ذنباء بـ ” صدى ” كهرباء أضم تتجاوب

بعد نشر معاناة مصلي جامع ذنباء بـ ” صدى ” كهرباء أضم تتجاوب
حامد العمري(صدى):

تجاوبت شركة الكهرباء بأضم مع معاناة مصلي جامع ذنباء بمركز حقال بمحافظة أضم ، وجاء التجاوب بعد نشر ” صدى ” معاناتهم .

هذا وقد رفع ” صالح بن سعد ” إمام الجامع شكره وتقديره ” لصدى ” معللا أن تكرار المواعيد الغير مجدية ، جعله يلجأ للصحيفة والتي بادرت بنشر الشكوى ليتم النظر وبجدية لإصلاح الخلل هذا المساء.

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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقكم ويعطيكم العافية وتكونون صوت المواطن دائما.. ومبارك لحل الازمة

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذه هي الرسالة السامية للاعلام اللي يوفقكم وتصيرون في تقدم دائما

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين

تهانينا لحل الازمة ويارب ما يعودها عليكم

[ عدد التعليقات: 47472 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على التجاوب على شكوى الاجواد ,,

,, انا علقت على الخبر وقلت ( صوتك وصل وابشر باالفرج ) ,,

,, شكراً صحيفتنا ( صدى ) الموقره ..

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للصحيفة والكاتب الذي تناول الموضوع وساعد في حل الازمة وتوصيل صوت امام الجامع للمسئولين

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم في هذا الشهر الفضيل وفقهم واكتب أجرهم جميعا

[ عدد التعليقات: 1303 ] نشر منذ 1 ساعة

شكراً لصحيفتنا ( صدى ) الموقره في توصيل صوت امام الجامع للمسئولين وحل الازمة

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة

الشكر مقدم لصحيفه صدى
وشكراً لمحرر الكاتب
الله يوفقكم لتوصيل صوت المواطن

[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 45 دقيقة

لازم ماتمشون الأبعد صدى
شكرا صدى
شكرا صدى
شكرا صدى
صوت المواطن

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