بالفيديو.. مواطنون بقرى ذنباء: مماطلة كهرباء أضم وإدارة مساجدها تجبرنا هجر الجامع
عبر عدد من المواطنين بقرية ذنباء بمركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، عن استياءهم من انقطاع الكهرباء المتكرر عن جامع قرى ذنباء خلال صلاة التراويح على مدى الليالي الماضية من الشهر الفضيل ، وللعام الثالث على التوالي .
وفي اتصال تلقته ” صدى ” من إمام الجامع الشيخ صالح بن عزيز أفاد أن الإنقطاع المتكرر للكهرباء وارتفاع درجة الحرارة أجبرا الكثير من المصلين على ترك التراويح ، أو البحث عن جوامع بعيدة رغم صعوبة التنقل .
وأفاد أنه ومنذ ثلاث سنوات تمت مخاطبة كهرباء أضم ، وإدارة المساجد بترقية العداد ولكن إلى اليوم لم يتم التجاوب من قبلهم ، بل بقينا على هذا الحال بين فترة وأخرى .
وقد أظهر الفيديو الذي بعثه إمام المسجد ل ” صدى ” حالة العداد السيئة والتي بانت عليه عوامل الحرائق المتكررة ، كما ناشد عبر اتصاله جهات الإختصاص بسرعة التحرك ، لحل المشكلة .
صدى بدورها تواصلت مع مكتب الاشتراكات بكهرباء أضم ، حيث أفادوا أنهم وبعد تقليص عدد الموظفين لا يتم التحرك بأي حال من الأحوال إلا بعد التواصل وتسجيل بلاغ للمشترك على الرقم ” ٩٣٣ ” الذي على ضوءه يتم التجاوب.
وكذلك تم الاتصال وبشكل متكرر بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بأضم سراج خلف ، لمعرفة المزيد إلا أن هاتفه مغلقا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47405 ] نشر منذ 2 ساعتين
صوتكم وصل ,,
,, ابشروا باالفرج ,,
فهد[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان يجب الالتفات للامر من قبل رمضان ويجب من الجهات المختصة التحرك سريعا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 2 ساعتين
إلى ان يبيض الديك 🐓 فش تفوتوا صلاة التراويح فهذا الشهر مره بالعام…. لذا استعينوا بعمل توصيلات من عدادات الجيران
رمضان مبارك[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون في عونكم
رمضان مبارك[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين
لكن ثلاث سنوات والله شي محير
فيصل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون بعونكم ويقدركم على قطع هذي المسافات
أبو خلف[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله