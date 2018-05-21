بالفيديو.. مواطنون بقرى ذنباء: مماطلة كهرباء أضم وإدارة مساجدها تجبرنا هجر الجامع

حامد العمري(صدى):

عبر عدد من المواطنين بقرية ذنباء بمركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، عن استياءهم من انقطاع الكهرباء المتكرر عن جامع قرى ذنباء خلال صلاة التراويح على مدى الليالي الماضية من الشهر الفضيل ، وللعام الثالث على التوالي .

وفي اتصال تلقته ” صدى ” من إمام الجامع الشيخ صالح بن عزيز أفاد أن الإنقطاع المتكرر للكهرباء وارتفاع درجة الحرارة أجبرا الكثير من المصلين على ترك التراويح ، أو البحث عن جوامع بعيدة رغم صعوبة التنقل .

وأفاد أنه ومنذ ثلاث سنوات تمت مخاطبة كهرباء أضم ، وإدارة المساجد بترقية العداد ولكن إلى اليوم لم يتم التجاوب من قبلهم ، بل بقينا على هذا الحال بين فترة وأخرى .

وقد أظهر الفيديو الذي بعثه إمام المسجد ل ” صدى ” حالة العداد السيئة والتي بانت عليه عوامل الحرائق المتكررة ، كما ناشد عبر اتصاله جهات الإختصاص بسرعة التحرك ، لحل المشكلة .

صدى بدورها تواصلت مع مكتب الاشتراكات بكهرباء أضم ، حيث أفادوا أنهم وبعد تقليص عدد الموظفين لا يتم التحرك بأي حال من الأحوال إلا بعد التواصل وتسجيل بلاغ للمشترك على الرقم ” ٩٣٣ ” الذي على ضوءه يتم التجاوب.

وكذلك تم الاتصال وبشكل متكرر بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بأضم سراج خلف ، لمعرفة المزيد إلا أن هاتفه مغلقا.