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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. مواطنون بقرى ذنباء: مماطلة كهرباء أضم وإدارة مساجدها تجبرنا هجر الجامع

بالفيديو.. مواطنون بقرى ذنباء: مماطلة كهرباء أضم وإدارة مساجدها تجبرنا هجر الجامع
حامد العمري(صدى):

عبر عدد من المواطنين بقرية ذنباء بمركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، عن استياءهم من انقطاع الكهرباء المتكرر عن جامع قرى ذنباء خلال صلاة التراويح على مدى الليالي الماضية من الشهر الفضيل ، وللعام الثالث على التوالي .

وفي اتصال تلقته ” صدى ” من إمام الجامع الشيخ صالح بن عزيز أفاد أن الإنقطاع المتكرر للكهرباء وارتفاع درجة الحرارة أجبرا الكثير من المصلين على ترك التراويح ، أو البحث عن جوامع بعيدة رغم صعوبة التنقل .

وأفاد أنه ومنذ ثلاث سنوات تمت مخاطبة كهرباء أضم ، وإدارة المساجد بترقية العداد ولكن إلى اليوم لم يتم التجاوب من قبلهم ، بل بقينا على هذا الحال بين فترة وأخرى .

وقد أظهر الفيديو الذي بعثه إمام المسجد ل ” صدى ” حالة العداد السيئة والتي بانت عليه عوامل الحرائق المتكررة ، كما ناشد عبر اتصاله جهات الإختصاص بسرعة التحرك ، لحل المشكلة .

صدى بدورها تواصلت مع مكتب الاشتراكات بكهرباء أضم ، حيث أفادوا أنهم وبعد تقليص عدد الموظفين لا يتم التحرك بأي حال من الأحوال إلا بعد التواصل وتسجيل بلاغ للمشترك على الرقم ” ٩٣٣ ” الذي على ضوءه يتم التجاوب.

وكذلك تم الاتصال وبشكل متكرر بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بأضم سراج خلف ، لمعرفة المزيد إلا أن هاتفه مغلقا.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 47405 ] نشر منذ 2 ساعتين

صوتكم وصل ,,

,, ابشروا باالفرج ,,

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين

كان يجب الالتفات للامر من قبل رمضان ويجب من الجهات المختصة التحرك سريعا

[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 2 ساعتين

إلى ان يبيض الديك 🐓 فش تفوتوا صلاة التراويح فهذا الشهر مره بالعام…. لذا استعينوا بعمل توصيلات من عدادات الجيران

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكون في عونكم

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين

لكن ثلاث سنوات والله شي محير

[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكون بعونكم ويقدركم على قطع هذي المسافات

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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