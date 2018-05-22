القناع يسقط..مليون برميل نفط من أردوغان إلى إسرائيل عقب مؤتمر ” نصرة القدس “

أنقرة(صدى):

الأقنعة لاتدوم، فسرعان ما تسقط وينكشف الوجه الحقيقي لكل من حاول التجمل أو تبني شعارات مزيفة، وتلون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس بجديد، فرغم محاولاته للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، تظهر الحقائق التي تكشف ما خلف الستار الأردوغاني.

فبعد يوم من انعقاد القمة الإسلامية لدعم ونصرة القدس الذي أقيمت في أسطنبول ،تم نقل نحو مليون برميل نفط إلى إسرائيل.

وكشفت موقع TankerTrackers” ” المختص بمراقبة تحركات الناقلات النفطية ومواقعها وأنواعها، عن نقل مليون برميل نفط من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل بعد يوم من مؤتمر دعم القدس، كنوع من الاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة، منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد الموقع أن حاملات النفط اتجهت إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي، بعدما كان مسارها مدينة بورسعيد المصرية.

وبذلك سرعان ما تعرى أردوغان ، رغم وصفه لإسرائيل بدولة الإرهاب، وأن الدول الإسلامية ليس بيدها شيء سوى الإدانة.

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