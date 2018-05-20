بالفيديو.. إعلامي إسرائيلي يفضح أردوغان ويصفه بالمنافق

أنقرة(صدى):

بالتزامن مع زيادة الشعارات الأردوغانية المتاجرة بقضية فلسطين، والمزايدة على العالم العربي بشأن القدس، تأتي دائمًا الحقيقة لتقصف جبهة الرئيس التركي، وتفضحه.

وعلى الرغم من أن متاجرة أردوغان بمعاناة الوطن العربي أصبح أمرًا لا شك فيه، إلا أنه هذه المرة فضح أردوغان جاء على لسان إعلامي صهيوني.

وقال الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين في تصريح تلفزيوني، نقله الحساب الرسمي لـ” الردع السعودي “: ” اردوغان يتاجر بقضية فلسطين ولديه خطابين خطاب في تويتر، و خطاب اخر من وراء الكواليس لامريكا واسرائيل “.

وتابع ” كوهين ” : ” وعلم إسرائيل يرفرف في أسطنبول ولم يقطع العلاقات مع إسرائيل والتبادل التجاري قائم بين تركيا واسرائيل “، واصفًا نظام اردوغان بالنفاق.

وكان أردوغان في أخر تصريحات له أمس ينادي بمحاربة الاحتلال الإسرائيلي ونصرة القدس، إلا أنه على الجانب الأخر رفض حزبه الحاكم ” التنمية والعدالة “، مشروع قانون يطالب بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل .