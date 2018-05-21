بالفيديو.. صالح الراشد يكشف حقيقة علاقته بشيلاء سبت وخلافه مع سارة الودعاني

أماني الغامدي(صدى):

كشف الإعلامي الكويتي صالح الراشد ، عن حقيقة علاقته بالفنانة شيلاء سبت ، واسباب الخلاف مع الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني ، في حديثه عن البرنامج الذي يقدموه سويا ” 3s ” .

وقال صالح ، أنه كان سيقدم البرنامج برفقة شيلاء سبت، التي تجمعه بها صداقة قوية على حد وصفه إلا أن إدارة القناة رأت أن تقدم البرنامج معهما السعودية سارة الودعاني، وهو ما وجد ترحيباً منه.

وأكد الراشد ، على وقوع خلاف بينه وبين سارة الودعاني، وتحديداً على البوستر الإعلاني للبرنامج، وهو الأمر الذي نفته الودعاني موضحة أنه اختلاف في وجهات النظر رجحت فيه وجهة نظر صالح على حد قول الودعاني.

وحول تجربتها في تقديم برنامج للمرة الأولى، أشارت الفنانة شيلاء سبت إلى عروض لتقديم برنامج في رمضان قدمت لها سابقا إلا أن ارتباطها بعمل فني حال دون خوضها التجربة، مثنية في الوقت نفسه على تجربتها الوليدة، مؤكدة أن صالح الراشد دعمها في هذه التجربة.

ونفت شيلاء الشائعات التي تدور حولها وحول الراشد وأنهما على وشك الزواج، فيما علق الراشد على الموضوع بأن الثنائيات في الوطن العربي ليس من الضرورة أن تنتهي بالزواج ضارباً المثل بالثنائي حسين فهمي ونجلاء فتحي وسعاد عبد الله وعبد الحسين عبد الرضا، حيث ظهروا كثنائيات على الشاشة فقط .