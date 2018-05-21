5 نجوم في المنتخب لابد من متابعتهم في المونديال

نواف السالم(صدى):

تحدَّثت صحيفة إسبانية، عن نجوم كرة القدم السعودية، مقدمة النصيحة لعشاق كرة القدم بمتابعة 5 نجوم في المنتخب الوطني السعودي، في كأس العالم.

وأكدت الصحيفة، أن هؤلاء النجوم هم الأفضل كرويًا في المملكة وأن الجماهير تعتمد عليهم في المونديال، وهم: محمد السهلاوي، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، سالم الدوسري، فهد المولد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ” السهلاوي ” جيد في استغلال أخطاء المدافعين وأحد هدافي العالم، بينما عبدالله عطيف فهو قادر على القيام بأدواره بدقة كبيرة، و يستطيع نقل الفريق من الدفاع للهجوم، واصفة إياه بـ ” المايسترو ” .

وتحدَّثت عن مواهب ومشاركات يحيى الشهري مع النصر ومشاركاته الدولية مع المنتخب، كما وصفت ” الدوسري ” بأنه لاعب خطير جداً على المنافسين، و يمتلك مهارات مميزة، وله دائماً حرية في اتخاذ القرارات داخل الملعب، بالإضافة إلى ” المولد ” الذي ذكرت أنه يوصف بـ ” ميسي ” الكرة السعودية.