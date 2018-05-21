5 نجوم في المنتخب لابد من متابعتهم في المونديال
تحدَّثت صحيفة إسبانية، عن نجوم كرة القدم السعودية، مقدمة النصيحة لعشاق كرة القدم بمتابعة 5 نجوم في المنتخب الوطني السعودي، في كأس العالم.
وأكدت الصحيفة، أن هؤلاء النجوم هم الأفضل كرويًا في المملكة وأن الجماهير تعتمد عليهم في المونديال، وهم: محمد السهلاوي، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، سالم الدوسري، فهد المولد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ” السهلاوي ” جيد في استغلال أخطاء المدافعين وأحد هدافي العالم، بينما عبدالله عطيف فهو قادر على القيام بأدواره بدقة كبيرة، و يستطيع نقل الفريق من الدفاع للهجوم، واصفة إياه بـ ” المايسترو ” .
وتحدَّثت عن مواهب ومشاركات يحيى الشهري مع النصر ومشاركاته الدولية مع المنتخب، كما وصفت ” الدوسري ” بأنه لاعب خطير جداً على المنافسين، و يمتلك مهارات مميزة، وله دائماً حرية في اتخاذ القرارات داخل الملعب، بالإضافة إلى ” المولد ” الذي ذكرت أنه يوصف بـ ” ميسي ” الكرة السعودية.
ابو عاصم[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه ميسي الكره السعوديه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجمبع إن شاء الله.
عبدالله[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 22 دقيقة
توقعاتي لمنتخبنا اللي عمره ما خيب ظننا فيه من بعد كاس العالم ٩٤
فوز روسيا ٣ – صفر
فوز الارجواي ٤-صفر
فوز مصر ١-صفر
ولذلك اعلن من الان عدم رفع سقف توقعاتي وان اكبر طموح لي هو ان يتعادل المنتخب في جميع المباريات وهذا بالنسبه لي خروج مشرف.
صقر[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 7 دقائق
إن شاء تخيب توقعاتي بس أتوقع خروج منتخبنا ومنتخب مصر من الدور الأول..وأظن مباراتهم الأخيرة راح تكون لقاء جريحين يعني ثنين طالعين وخالصين
هذا توقعي لا احد يقول متشائم
وبالنسبة للمنتخب المصري منتخب متواضع صراحة ومحمد صلاح مايقدر يكون منتخب هي لعبة جماعية يعني اللي عنده في ليفربول ماعنده في المنتخب