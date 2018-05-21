بعد اعتداء المدينة.. وزير الصحة لزملائه: نراقب الحادث وواجبنا حمايتكم

نايف السالم(صدى):

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، على حادث الاعتداء على أحد الممارسين الصحيين في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة.

وأكد ” الربيعة ” أنه يراقب حالة الممارس الصحي المعتدى عليه عن قرب، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يتنافى مع الأخلاقيات والدين، لافتًا إلى أنه تم العمل على تجريم مثل هذه الأفعال وإيقاع أقصى العقوبات التي تصل إلى سجن ١٠ سنوات، وغرامة مليون ريال بحق من يرتكبها.

ووجه وزير الصحة رسالة إلى كافة منسوبي وزارته على خلفية هذا الاعتداء، مؤكدًا حرصه والتزام وزارته بالحفاظ على حقوق جميع الممارسين الصحيين ضد أي شكل من أشكال الاعتداء والعنف سواء كان لفظي أو جسدي.

كما أشار إلى أن هيئة التخصصات الصحية قامت بإطلاق خدمة ” تحمينا نحميك ” ؛ لتوفير الدعم القانوني اللازم عند مواجهة أي ممارس صحي لقضية ضد من يعتدي عليه، قائلًا ” لا تترددوا في إبلاغنا عبر الاتصال بمركز اتصال الموظفين على الرقم (٩٢٠٠٠٩٠٨٠) في حال تعرضكم لأي مضايقة.

يُذكر أن شخص قام بتسديد طعنات بآلة حادة في ساعد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص بالمدينة المنورة، ثم لاذ سريعًا بالهرب، ولكن تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض عليه.

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