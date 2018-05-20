صحة المدينة عن طاعن الممارس الصحي: لا نبرر أي تصرف بالوضع النفسي

نايف السالم(صدى):

على خلفية الاعتداء على ممارس صحي أثناء تأدية عمله بآلة حادة، بالمدينة المنورة، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي، أن صحة المدينة ما زالت تنتظر نتائج التحقيق من قبل النيابة العامة.

وعلق الصبحي على وجود تقرير طبي صادر من مجمع الأمل والصحة النفسية ، قائلا : ” إن المستشفيات لا تسمح بخروج المريض النفسي إلا بعد علاجه ولا نبرر أي تصرف بالوضع النفسي ” .

وأشار إلى أن هناك متابعة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وأن نائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل ، اتصل هاتفيا للتساؤل عن صحة الممارس الصحي، وهناك متابعة من وزير الصحة ومساعديه.

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