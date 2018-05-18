بعد اعتدائه على ممارس صحي بآلة حادة.. شرطة المدينة تطيح بالمتهم
نجحت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، في القبض على المتهم بتسديد طعنات بآلة حادة في ساعد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص، ثم لاذ سريعا بالهرب.
وفي ذات السياق، قال حاتم سمان، المتحدث الرسمي في صحة المنطقة، أن صحة المصاب مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع ” المتهم ” .
وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر انهماك الممارس الصحي في العمل قبل أن يدخل علیه المعتدي ويخرج آلة حادة من جیبه ويوجِّه طعنات متتالیة له.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز اللي تم القبض على الاهبل
طلال[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب أن يتم حسابه بشده علي مافعله ليكن عبره لامثاله
خديجه[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا المعتدي حيوان ومجرد من الاخلاق
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم يغيرون أنظمة المستشفيات والحراسة تكون صارمة ويتم التفتيش ..حياة الناس موب لعبة !!!
همس[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا طعن المواطن الآسيوي ؟ماذا فعل له الآسيوي حتى جعل هذا الشاب يفقد السيطره ويضحي بحياته ومستقبله لقتله او تسويه هذا الأجنبي ؟اعتقد لو الممرض سعودي كان كن البدايه امتص غضب المواطن وكلمه بلهجته وما حدث كل هدا ولهذا فتعيين ابن البلد بالأهلي افضل من الأجنبي !تعبنا وحنا نقول ونعبد
عمار[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 60 دقيقة
ايه والله تدافع عنه وعن مستقبله..يااختي عليه لعنه الله هالهمجي والاسيوى له اهل وعيال تحبه..اماهالنجس المنحرف تدافع عنه قبيلته واشباهه والشعب السعودي مسالم ..بس فيه طفرات من بعض الاشخاص اعوذبالله…الله ياخذحق الممرض ويعدم هالمعفن لايطلع ويقتل احد…مستقبله السجن حبيبتي الله ياخذه
همس[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا هو غلطان بس الله اعلم ايش قاله او تصرف معاه والله لا يبلانا بساعه الغضب
عمار[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 57 دقيقة
لو انتبهتي جاي ومجهز السكين..يعني ممرض وش قاله …وحتي لوفيه خلاف سابق ..ترافيه نظام ..بعضهم يبي موعد غصب ويتطاول وبعضهم اذا مات احد له نسبه للمستشفي ..الخ..والممرض مستحيل يتطاول الا اذا هذاالشخص جاي متأبط شراو سكينه بيده ..اعوذ بالله من هالاشكال..السيكوباتيه..طيب وش ذنب الناس الموجوده
همس[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 56 دقيقة
بكره تطلع نتائج التحقيق ونشوف ،يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا رأيت الرجل قد فقعت عينه فلا تحكم له حتى ترا الخصم الاخر فلربما عيناه الاثنتين مفقوعتين ،انا لا أدافع عن الطاعن وهو غلطان بس لابد من امتصاص غضب المواطن لانه دايم على حق بنظر وزاره الصحه وياما واجهنا هالاشكال
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياحبيبي ياصحة عطونا التفاصيل ليه هذا الشخص اقدم على هذا الشي .؟؟؟ عرفنا انها جريمة وياخذ عقابه وبعدين.؟؟ عطنا الاسباب لهذي الدرجة كاتمين على الموضوع