بعد اعتدائه على ممارس صحي بآلة حادة.. شرطة المدينة تطيح بالمتهم

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، في القبض على المتهم بتسديد طعنات بآلة حادة في ساعد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص، ثم لاذ سريعا بالهرب.

وفي ذات السياق، قال حاتم سمان، المتحدث الرسمي في صحة المنطقة، أن صحة المصاب مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع ” المتهم ” .

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر انهماك الممارس الصحي في العمل قبل أن يدخل علیه المعتدي ويخرج آلة حادة من جیبه ويوجِّه طعنات متتالیة له.

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