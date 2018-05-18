تفاصيل الاعتداء على ممارس صحي بالمدينة المنورة وطعنه بآلة حادة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، على أنها تتابع باهتمام مع الجهات الأمنية والمستشفى الخاص واقعة الاعتداء على أحد الممارسين الصحيين بالمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

كان مقطع فيديو متداول قد أظهر انھماك الممارس الصحي في العمل قبل أن يدخل علیه المعتدي ويخرج آلة حادة من جیبه ويوجِّه طعنات متتالیة له، وسط محاولة بعض زملاء المجني علیه الدفاع عنه وإبعاد الجاني.

وأصيب المجني عليه بجروح قطعیة في يده بعدما وجه له عدة ضربات بالآلة الحادة باتجاه يديه الاثنتین، قبل أن يھرب من المكان ويھدّد بقیة المتواجدين بالآلة الحادة لمنعھم من القبض علیه.