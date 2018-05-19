بالصور.. الكشف عن بي إم دبليو X8 منافسة بنتلي بنتايجا في 2020

متابعات(صدى):

أكدت تقاير خاصة بعالم السيارات عن تطوير شركة السيارات العالمية بي إم دبليو، لموديل X8 جديد لمنافسة مرسيدس GLS ولامبورجيني أوروس وبنتلي بنتايجا، مع توقع وصوله للأسواق في 2020.

حيث بي إم دبليو قامت بتسجيل الاسم التجاري X8 حول العالم، بينما تشير التقارير إلى أن الموديل الجديد سيوضع فوق X7 ضمن مجال الشركة ولكن بتهيئة تسمح بأربعة أو خمسة مقاعد فحسب في صفين، بدلا من تهيئة الثلاثة صفوف بسبعة مقاعد لـ X7.

بي إم دبليو لم تحسم بعد ما إذا كان الموديل القادم سيكون إصدار “كوبيه” لـ X7 أو نسخة بقاعدة عجلات مطولة للسماح بمقصورة أرحب.. ولكن ما نعلمه أن X8 سترتكز على مزيج من منصة CLAR لبي إم دبليو والمنصة الفاخرة الجديدة لرولز رويس، والتي تعتمد عليها كولينان.

كما نعلم أيضا أن X8 ستكون أعلى موديل إنتاجي على الإطلاق لبي إم دبليو، بسعر يبدأ فوق 100,000 دولار – ما يعادل 375,000 ريال.