بعد تعطل المصعد 4 ساعات.. مستشفى الملك فهد تعتذر للمحتجزين بداخله
أصدرت إدارة مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، اليوم الجمعة، اعتذار رسمي بشأن تعطل أحد المصاعد في المستشفى مساء أمس الخميس واحتجاز عدد من المراجعين داخل المصعد.
أوضحت إدارة المستشفى أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بدءً من استدعاء إدارة الصيانة بالمنطقة وإبلاغ فرع الدفاع المدني بالمدينة، وحتى انتهاء الحدث وتقديم الخدمة الطبية لجميع المحتجزين داخل المصعد.
وأكدت الإدارة على حرصها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى ضمن استراتيجيات الشؤون الصحية ووزارة الصحة وفق أفضل المعايير.
كما دعت جميع المراجعين إلى الإبلاغ عبر الرقم 937 على مدار الساعة في حالة وجود أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة من قبل المستشفى.
وكان وثق مواطن محتجز داخل المصعد في مقطع فيديو، تعطل مصعد في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، لما يقرب من 4 ساعات دون أي تجاوب من قبل الجهات المختصة لإخراجهم، ما أدى إلى ظهور علامات الإعياء على بعض المحتجزين بالداخل.
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ماجد[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلهم مالهم بالتقنيه اغلب الاحيان الجوالات مافيها شبكة في المصاعد لذالك هناك زر امان في المصعد وفيه الجوال زر للطوارى اضغطوه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش أمن اصله يتصل وفيه بشر جالسين يهونهم أكيد في انتظار مندوب الصيانة ومعاه المفتاح راح يشغل المصعد
خديجه[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 1 ساعة
الفشل عاده لمستشفيات المدينه الا قله منها .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 1 ساعة
يا وزر الصحه خذها نصحيه من الشيخ نجر…
هذا الذي حدث اختبار لحزمك بالوزاره…
لذا ليتك تبيض وجه وزارتك من هالفضيحه وتقيل مدير المستشفى ليكون درس للبقيه…
qlq[ عدد التعليقات: 1357 ] نشر منذ 51 دقيقة
حمد لله ع سلامتهم