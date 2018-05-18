بعد تعطل المصعد 4 ساعات.. مستشفى الملك فهد تعتذر للمحتجزين بداخله

نايف السالم(صدى):

أصدرت إدارة مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، اليوم الجمعة، اعتذار رسمي بشأن تعطل أحد المصاعد في المستشفى مساء أمس الخميس واحتجاز عدد من المراجعين داخل المصعد.

أوضحت إدارة المستشفى أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بدءً من استدعاء إدارة الصيانة بالمنطقة وإبلاغ فرع الدفاع المدني بالمدينة، وحتى انتهاء الحدث وتقديم الخدمة الطبية لجميع المحتجزين داخل المصعد.

وأكدت الإدارة على حرصها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى ضمن استراتيجيات الشؤون الصحية ووزارة الصحة وفق أفضل المعايير.

كما دعت جميع المراجعين إلى الإبلاغ عبر الرقم 937 على مدار الساعة في حالة وجود أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة من قبل المستشفى.

وكان وثق مواطن محتجز داخل المصعد في مقطع فيديو، تعطل مصعد في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، لما يقرب من 4 ساعات دون أي تجاوب من قبل الجهات المختصة لإخراجهم، ما أدى إلى ظهور علامات الإعياء على بعض المحتجزين بالداخل.

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