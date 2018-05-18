بدون تجاوب.. فيديو يوثق احتجاز 4 أشخاص داخل مصعد بأحد مستشفيات المدينة
وثق مواطن في مقطع فيديو، تعطل مصعد في أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، لما يقرب من 4 ساعات دون أي تجاوب من قبل الجهات المختصة لإخراج المحتجزين به.
وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المحتجزين في المصعد المعطل بمستشفى الملك بالمدينة، احتجاز ما يقرب من 4 أشخاص كبار السن داخل المصعد بالإضافة إلى طفل صغير.
وأكد المواطن أنه محتجزين داخل المصعد المعطل من بعد العشاء حتى الساعة الواحدة ونصف، ولم يتجاوب معهم أي من الجهات المختصة لإخراجهم وحل مشكلة المصعد.
خالد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
مصيبه والله وتقولو المريض يتعدى على طاقم طبي هذا محتجز مافكرو فيه وشلون مريض
طلال[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله ,, كارثه حقيقيه
زمان الصمت[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 36 دقيقة
حجز المصعد مشكله كبيره يسبب نقص في الاوكسجين ضيق في التنفس
الله يلطف بحالهم