بدون تجاوب.. فيديو يوثق احتجاز 4 أشخاص داخل مصعد بأحد مستشفيات المدينة

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن في مقطع فيديو، تعطل مصعد في أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، لما يقرب من 4 ساعات دون أي تجاوب من قبل الجهات المختصة لإخراج المحتجزين به.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المحتجزين في المصعد المعطل بمستشفى الملك بالمدينة، احتجاز ما يقرب من 4 أشخاص كبار السن داخل المصعد بالإضافة إلى طفل صغير.

وأكد المواطن أنه محتجزين داخل المصعد المعطل من بعد العشاء حتى الساعة الواحدة ونصف، ولم يتجاوب معهم أي من الجهات المختصة لإخراجهم وحل مشكلة المصعد.