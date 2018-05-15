لأول مرة.. الدول العربية تجتمع في أول أيام شهر رمضان المبارك

نايف السالم(صدى):

أكد الفلكي الدكتور صالح العجيري، على أن هلال رمضان لهذا العام سيكون مرئيًّا في جميع دول العالم؛ لذلك فجميع الشعوب والمذاهب الإسلامية ستصوم في يوم واحد هو يوم الخميس، متوقعًا أن يكون أول يوم رمضان يوم الخميس.

وقال عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أول يوم في رمضان سيكون يوم الخميس القادم الموافق 14 من شهر مايو، موضحًا أن الطقس سيكون أبرد من رمضان السابق.

وتابع أن من المصادفات أن هلال رمضان لهذا العام سيكون مرئيًّا في جميع دول العالم؛ لذلك فجميع الشعوب والمذاهب الإسلامية ستصوم في يوم واحد هو يوم الخميس.

وكانت أعلنت كلًا من المملكة ومصر والبحرين والكويت والأردن والإمارات والوقف السني في كلًا من لبنان والعراق، اليوم الثلاثاء، أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

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