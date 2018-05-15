الديوان الملكي: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان عام 1439هـ واطلعت على ما وردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ المتضمن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤيته بعد غروب الشمس ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1439هـ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ وفي لفظ : ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ، فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 9 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 16 / 5 / 2018م هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ ، وأن يوم الخميس 2 / 9 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 17 / 5 / 2018م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع
عضو عضو عضو
محمد بن شريم الشعبي سعد بن محمد الغامدي أحمد بن مقبول حكمي
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب
فيصل[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 54 دقيقة
كل عام وانتم بخير اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47107 ] نشر منذ 52 دقيقة
أكرر …………
بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك بعد غد … الخميس ……..
,, أهنيء وأبارك صحيفتنا صدى والقائمين عليها وكتابها ومراسليها ومعلقيها وقرائها جميعاً ، فرداً فرداً ,,,
,, وأسأل الله ان نكون جميعاً ، من صوامه وقوامه ومن عتقائه ,, اللهم آمين ,,
,, وكل عام والجميع بصحه وسرور وسلام ,,
فهد[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 51 دقيقة
اللهم اكتبلنا الخير في شهر الخير والبركات
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم بلغنا رمضان..
وأعنا على صيامه وقيامه..
ووفقنا لليلة القدر ..
واختم لنا شهرك الكريم بمغفرتك ورضوانك..
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10604 ] نشر منذ 50 دقيقة
🌛🌙 الله يعينناا ع صيامه وقيامه ويجعلنا فيه من المقبولين 🌙🌙💛💜
نهى[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 46 دقيقة
امين يارب العالمين اختي شوشو <3
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3256 ] نشر منذ 41 دقيقة
كل عام و انتم بخير و شهر مبارك للجميع
فليحان[ عدد التعليقات: 1442 ] نشر منذ 37 دقيقة
بمناسبة حلول شهر رمضان كل عام و الامه الاسلاميه بامان و علي هدي كتاب الله و سنة رسوله محمد صلي الله عليه وسلم.
abdul[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 6 دقائق
مبارك عليكم شهر رمضان