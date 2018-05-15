الديوان الملكي: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

نايف السالم(صدى):

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان عام 1439هـ واطلعت على ما وردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ المتضمن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤيته بعد غروب الشمس ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1439هـ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ وفي لفظ : ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ، فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 9 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 16 / 5 / 2018م هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ ، وأن يوم الخميس 2 / 9 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 17 / 5 / 2018م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع

عضو عضو عضو

محمد بن شريم الشعبي سعد بن محمد الغامدي أحمد بن مقبول حكمي

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب