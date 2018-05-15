مصرع 3 من منسوبي الحياة الفطرية وآخر من إدارة المجاهدين إثر تحطم طائرة
أعلنت الهيئة العامة للحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ثلاثة من منسوبيها، وآخر من إدارة المجاهدين، في حادث تحطم طائرة بعد سقوطها في إحدى المحميات بمحافظة تيماء.
ونعت الهيئة منسوبيها الذين وافتهم المنية إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية، أثناء تأدية عملهم في محمية الخنفة، وهم: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري، ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني، ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي، ومجزع الشمري من الإدارة العامة للمجاهدين.
ودعت لهم الهيئة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن الاحتساب.
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همس[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 48 دقيقة
انا لله وانا إليه راجعون رحمة الله عليهم
ماجد[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 47 دقيقة
ياكثر حوادث هذي الطائرة
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 35 دقيقة
نسالالله ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 35 دقيقة
نسال الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن الاحتساب