  • الثلاثاء 15

    مايو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. سقوط طائرة تابعة لـ ” الحياة الفطرية ” في تيماء
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 2٬203
  • 2
  • حوادث

سقوط طائرة تابعة لـ ” الحياة الفطرية ” في تيماء

سقوط طائرة تابعة لـ ” الحياة الفطرية ” في تيماء
محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر عن سقوط طائرة صغيرة تابعة لهيئة الحياة الفطرية، صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى المحميات بمحافظة تيماء.

وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية والإسعافية بمحافظة تيماء باشرت بلاغاً عن سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنه كان على متنها أربعة ركاب.

وحتى الآن، لم يصدر بيانًا رسميًا عن الواقعة.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 47085 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر بستره الضافي …. آمين ….

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *