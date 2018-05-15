سقوط طائرة تابعة لـ ” الحياة الفطرية ” في تيماء
كشفت مصادر عن سقوط طائرة صغيرة تابعة لهيئة الحياة الفطرية، صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى المحميات بمحافظة تيماء.
وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية والإسعافية بمحافظة تيماء باشرت بلاغاً عن سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنه كان على متنها أربعة ركاب.
وحتى الآن، لم يصدر بيانًا رسميًا عن الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47085 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر بستره الضافي …. آمين ….
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم