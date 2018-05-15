سقوط طائرة تابعة لـ ” الحياة الفطرية ” في تيماء

محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر عن سقوط طائرة صغيرة تابعة لهيئة الحياة الفطرية، صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى المحميات بمحافظة تيماء.

وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية والإسعافية بمحافظة تيماء باشرت بلاغاً عن سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنه كان على متنها أربعة ركاب.

وحتى الآن، لم يصدر بيانًا رسميًا عن الواقعة.