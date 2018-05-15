المملكة تعالج طفلة يمنية فقدت إحدى قدميها بشظية حوثية

علي القحطاني (صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بنقل طفلة يمنية أصيبت بشظية من المليشيا الحوثية أفقدتها قدمها اليسرى، من مدينة تعز إلى جدة لتقديم العلاج اللازم لها.

واستقبل فريق طبي من مركز الملك سلمان للإغاثة الطفلة آلاء أسامة عبدالفتاح محمد ،ووالديها ،ونقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لتركيب طرف صناعي متقدم وعلاجها نفسيًا.

ومن جانبه أوضحت أم الطفلة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لم تتوقف عن القصف العشوائي للمساكن في تعز ما أدى إلى إصابة العديد من الأبرياء ومنهم ابنتها، مؤكدةً أن الضرر النفسي كان أكبر عليها والإحباط خيم على الجميع.

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