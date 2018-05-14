قصة صورة.. 3 سنوات من الانتظار ليرجع الأب جثة التفت حولها الأبناء

فهمي محمد(صدى):

بعد 3 سنوات من التعذيب والتنكيل، توفي المعتقل اليمني في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية صادق الحيدري.

وأظهرت صورة، لأبناء المتوفى وهم يلتفون حول جثمانه في صدمة وذهول وعدم تصديق لم يروه أمامهم، فهذا أبيهم الذي لا طالما انتظروه لكنه ليس معهم.

واستلم الأبناء عمر وأحلام ومحمد وندى وملاك، جثمان والدهم، من قبل المليشيا الإرهابية في تعز جنوب غرب .

يذكر أن الحوثيين كانوا قد اختطفوا الحيدري من منزله قبل ثلاث سنوات بمنطقة الحوبان، وأودعوه سجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار.

ونقله الحوثيون إلى أحد مستشفيات ذمار، الثلاثاء الماضي، جراء نزيف حاد في الدماغ، لكنه توفي في اليوم التالي، بسبب جلطة دماغية حدثت له في المعتقل.