بالصور.. ” جوجل ” يفضح العلاقات القطرية الإسرائيلية..وبن جاسم ” يدعي الفضيلة “

عبدالسلام القزيز(صدى):

في الوقت الذي يدعى فيه رئيس الوزراءالقطري القطري الصهيوني حمد بن جاسم، الفضيلة، وأنهم جنبا إلى جنب فيما يخص القضية الفلسطينية، وبالتزامن مع محاولته لإلصاق صفقة القرن للمملكة ،عند القيام بالبحث من خلال المُحرك ” جوجل ” بكتابة جملة ” قطر إسرائيل ” سيظهر لك في النتيجة حجم العلاقات القطرية الإسرائيلية.

فبالبحث تجد ” جوجل ” على علم بعلاقة حمد بن جاسم المدعي، بينه وبين إسرائيل، ناشرًا صوره التي جمعته بأبرز رموز الصهاينة.

وعند كتابة كلمة ” قطر و ” بمحرك البحث دون أن تكمل فإن أول عنوان يظهر هو ” قطر ويكيبيديا “،يليه مباشرة قطر وإسرائيل.

ويعد ذلك ردًا بسيطًا على ما زعمه بن جاسم وقوفه ودعمه للقضية الفلسطينية، في تغريدات له عبر ” تويتر ” ، زاعمًا أن موقفه من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم.

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