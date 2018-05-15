” آل الشيخ ” يطالب اتحاد الكرة باتخاذ الإجراء اللازم في قضية ” المرداسي “

طلال الغامدي(صدى):

طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، باتخاذ الإجراء اللازم في حال ثبوت قضية الحكم الدولي فهد المرداسي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال ثبوت قضية الحكم اتخاذ الإجراء اللازم معه وأتمنى الرفع للفيفا لان ذلك لا يمثل المملكة.. نزاهتنا فوق كل اعتبار ” .

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