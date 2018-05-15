” رويترز ” تتراجع عن خبر إيقاف ” المرداسي ” : نشر بالخطأ
قدَّمت وكالة ” رويترز ” العالمية، اعتذارًا عن خبر إيقاف الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي مدى الحياة، وحذفت الخبر.
وتداول العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، خبر إيقاف ” المدراسي ” نقلًا عن الوكالة، وذلك تحت عنوان : ” إيقاف الاتحاد السعودي للمرداسي مدى الحياة ” .
وأشارت الوكالة إلى أنه تم حذف الخبر من الموقع وأنه تم نشره عن طريق الخطأ، مؤكدة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يصدر أي بيان في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا: أنباء عن إيقاف فهد المرداسي مدى الحياة
خلود[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف وكالة كبيرة متلها تخطأ متل هذا الخطأ
فهد[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد الموضوع في شئ