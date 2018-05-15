” رويترز ” تتراجع عن خبر إيقاف ” المرداسي ” : نشر بالخطأ

نواف السالم(صدى):

قدَّمت وكالة ” رويترز ” العالمية، اعتذارًا عن خبر إيقاف الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي مدى الحياة، وحذفت الخبر.

وتداول العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، خبر إيقاف ” المدراسي ” نقلًا عن الوكالة، وذلك تحت عنوان : ” إيقاف الاتحاد السعودي للمرداسي مدى الحياة ” .

وأشارت الوكالة إلى أنه تم حذف الخبر من الموقع وأنه تم نشره عن طريق الخطأ، مؤكدة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يصدر أي بيان في هذا الشأن.

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