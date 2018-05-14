إدارة الأهلي تعلن توزيع التذاكر المجانية عبر منفذين
أعلنت إدارة تشغيل الملاعب بالنادي الأهلي، عن توزيع التذاكر التي تم التبرع بها من قبل أعضاء شرف النادي للجماهير عبر منفذين.
وقال الحساب الرسمي للنادي عبر موقع ” تويتر ” ، أنه سيتم توزيع ألف تذكرة مخصصة للعائلات عبر الشباك رقم (5)، و توزيع 4 آلاف تذكرة عبر الشباك رقم (4).
يذكر أن الأعضاء الذين تبرَّعوا بالتذاكر هم: مساعد الزويهري، وأيمن بن كامل القرشي، والدكتور ياسر محروس.
ويلتقي الأهلي نادي السد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الـ8:40 دقيقة.
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