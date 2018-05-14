إدارة الأهلي تعلن توزيع التذاكر المجانية عبر منفذين

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تشغيل الملاعب بالنادي الأهلي، عن توزيع التذاكر التي تم التبرع بها من قبل أعضاء شرف النادي للجماهير عبر منفذين.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر موقع ” تويتر ” ، أنه سيتم توزيع ألف تذكرة مخصصة للعائلات عبر الشباك رقم (5)، و توزيع 4 آلاف تذكرة عبر الشباك رقم (4).

يذكر أن الأعضاء الذين تبرَّعوا بالتذاكر هم: مساعد الزويهري، وأيمن بن كامل القرشي، والدكتور ياسر محروس.

ويلتقي الأهلي نادي السد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الـ8:40 دقيقة.