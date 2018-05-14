الجاسوس القطري اعترف عليهم.. عملاء الحمدين في قبضة اليمن
تسقط أوراق مرتزقة الحمدين في اليمن تباعا، حيث جاء سقوط الجاسوس محسن الكربي فرصة للإيقاع بالمزيد من الجواسيس والعملاء القطريين.
حيث اعتقلت السلطات الشرعية 3 ضباط من المخابرات القطرية ، وتم إلقاء القبض عليهم في محافظات محررة لتنفيذ مهام سرية، حيث جمعوا معلومات عن الجيش اليمني لتقديمها للميلشيات الحوثية .
وتم وضعهم رهن التحقيقات للكشف عن مهامهم الاستخباراتية ، بعدما أرشد عن أماكن تواجدهم زميلهم في الجاسوسية محسن الكربي، مدليا بمعلومات خطيرة عنهم.
وتضمنت المعلومات تحديد أماكن تواجدهم في ثلاث محافظات محررة وطبيعة المهام الاستخباراتية التي كلفوا بتنفيذها لدعم ميليشيا الحوثي.
ولا يزال الجاسوس الكربي رهن الاحتجاز والتحقيق ، ورفضت الحكومة الشرعية باليمن رفضت طلب الدوحة عبر وسيط دبلوماسي لتسليمه إلى قطر.
وكانت السلطات الأمنية اليمنية، ألقت القبض على الرائد محسن صالح الكربي، وذلك في منفذ شحن بمحافظة المهرة، بعد عملية رصد استخباراتية.
وأدعى النظام القطري أن الضابط الجاسوس كان في زيارة إلى عائلته في اليمن باعتباره يمنياً يحمل الجنسية القطرية وطالبت بإطلاق سراحه.
وفي محاولة بائسة للتنظيم القطري لاستغلال قضية اعتقال الضابط دبلوماسيا ، اتهمت قطر السعودية بـ ” انتهاك صارخ ” للقانون الدولي بعد اعتقال الكربي، محملة السعودية المسؤولية عن أمنه وسلامته.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 16933 ] نشر منذ 1 ساعة
يمنيه ويعملون لصالح دوله اخرى ضد بلادهم فجزائهم القتل لانهم خونه
طلال[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 60 دقيقة
نحن العرب … على بعضنا … أشد من تميم على الدجال .. حتى إيران التي تحتل عواصم عربية لم نرى منهم ضدها إلا جعجعة بلا طحين .. لك الله يا قطر فهو أكبر …..
ماجد[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 59 دقيقة
ما حدث لقطرائيل قليل في حقها
ومن قال ل ايران شريفه واحتمى في العصملي مراح يدسم شاربه والأيام جايه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 57 دقيقة
ابليس اختفى في رمضان وطلع غيره شياطين وغدروا بشعب شي طبيعي ننضم مع ناس اشرف منكم ياعيال ناقص ماخلف واحد فيه خير والبلا ماخد بن سلمان قليصه له مثل الكلب وهو يستاهل😉وانتوا حراميه عينكم على حلال غيركم بس منتو كفوا ترجعون جزركم اللي نطبخت صح من شريفه😂
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 55 دقيقة
قطر في مزبلة التاريخ وعزمي بشاره شاذ جنسياً
خديجه[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 55 دقيقة
معك حق يا ابو عمار والله من المفترض ان يكون جزاؤهم القتل
همس[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 50 دقيقة
عمائم ايران مانفعت شعبها تبيها تنفع دويله قطر 😂😂
ما وراها الا الفقر والفتن والتبعيه من #تنظيم_الحمدين_الارهابي مثيره للسخريه والضحك