الجاسوس القطري اعترف عليهم.. عملاء الحمدين في قبضة اليمن

عبدالسلام القزيز(صدى):

تسقط أوراق مرتزقة الحمدين في اليمن تباعا، حيث جاء سقوط الجاسوس محسن الكربي فرصة للإيقاع بالمزيد من الجواسيس والعملاء القطريين.

حيث اعتقلت السلطات الشرعية 3 ضباط من المخابرات القطرية ، وتم إلقاء القبض عليهم في محافظات محررة لتنفيذ مهام سرية، حيث جمعوا معلومات عن الجيش اليمني لتقديمها للميلشيات الحوثية .

وتم وضعهم رهن التحقيقات للكشف عن مهامهم الاستخباراتية ، بعدما أرشد عن أماكن تواجدهم زميلهم في الجاسوسية محسن الكربي، مدليا بمعلومات خطيرة عنهم.

وتضمنت المعلومات تحديد أماكن تواجدهم في ثلاث محافظات محررة وطبيعة المهام الاستخباراتية التي كلفوا بتنفيذها لدعم ميليشيا الحوثي.

ولا يزال الجاسوس الكربي رهن الاحتجاز والتحقيق ، ورفضت الحكومة الشرعية باليمن رفضت طلب الدوحة عبر وسيط دبلوماسي لتسليمه إلى قطر.

وكانت السلطات الأمنية اليمنية، ألقت القبض على الرائد محسن صالح الكربي، وذلك في منفذ شحن بمحافظة المهرة، بعد عملية رصد استخباراتية.

وأدعى النظام القطري أن الضابط الجاسوس كان في زيارة إلى عائلته في اليمن باعتباره يمنياً يحمل الجنسية القطرية وطالبت بإطلاق سراحه.

وفي محاولة بائسة للتنظيم القطري لاستغلال قضية اعتقال الضابط دبلوماسيا ، اتهمت قطر السعودية بـ ” انتهاك صارخ ” للقانون الدولي بعد اعتقال الكربي، محملة السعودية المسؤولية عن أمنه وسلامته.

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